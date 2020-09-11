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Erdemli’de asfalt çalışmaları sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 11.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tozlu Mahallesinde sathi kaplama asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.Erdemli Belediyesi, eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği asfalt temel yapımı ve sathi asfalt kaplama çalışmalarına Tozlu Mahallesinde devam ediyor.

Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tozlu Mahallesinde sathi kaplama asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.
Erdemli Belediyesi, eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği asfalt temel yapımı ve sathi asfalt kaplama çalışmalarına Tozlu Mahallesinde devam ediyor. İlçenin birçok mahallesinde yürütülen faaliyetlere bir yenisini daha ekleyen ekipler, Tozlu Mahallesinde de yol yapım, bakım ve onarım faaliyetleri ile asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Kentimizin birçok noktasında aynı anda çalışma yürüterek vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sıkıntı çekmemesini sağlıyoruz. Tozlu Mahallemizde daha önce de birçok yeniliğe imza attık, bugün de sathi kaplama asfalt çalışmalarını sürdürüyoruz. Erdemli’nin her noktasına çalışmalarımız devam ediyor. Belediyecilik ekip işidir, biz de ilçemizin her noktasına uzman ekiplerimiz ile hizmet etme gayreti içerisindeyiz” dedi.

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