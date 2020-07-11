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Erdemli’de bakım çalışmaları devam ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 11.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde budama, çim biçme, bakım ve onarım gibi birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.Erdemli Belediyesi, kontrollü sosyal hayat dahilinde kullanıma açılan alanlarda budama, çiçeklendirme, temizleme, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde budama, çim biçme, bakım ve onarım gibi birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.
Erdemli Belediyesi, kontrollü sosyal hayat dahilinde kullanıma açılan alanlarda budama, çiçeklendirme, temizleme, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, pandemi süresince evinde kalmak zorunda olan ve kontrollü olarak sosyal hayat dahilinde ortak sosyal yaşam alanlarını kullanmaya başlayan vatandaşların, en az zararla bu süreci atlatmaları adına, her türlü çalışmayı ilçenin her noktasında yürüttüklerini vurguladı. Çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Tollu, sahil bandında yapılan çalışmalarla alanların kurallara uygun kullanılması için 7/24 hizmet ürettiklerini ve teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

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