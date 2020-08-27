YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Erdemli’de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Erdemli’de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 27.08.2020 15:09 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde budama, çim biçme, bakım ve onarım gibi birçok alanda çalışmasını sürdürüyor.Erdemli Belediyesi, kontrollü sosyal hayat dahilinde kullanıma açılan alanlarda budama, çiçeklendirme, temizleme, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Erdemli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde budama, çim biçme, bakım ve onarım gibi birçok alanda çalışmasını sürdürüyor.
Erdemli Belediyesi, kontrollü sosyal hayat dahilinde kullanıma açılan alanlarda budama, çiçeklendirme, temizleme, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kontrollü olarak sosyal hayat dahilinde ortak sosyal yaşam alanlarını kullanmaya başlayan vatandaşların, en az zararla bu süreci atlatmaları adına, ilçenin her noktasında çalışma yürüttüklerini vurguladı. Çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Tollu, sahil bandında yapılan çalışmalarla alanların kurallara uygun kullanılması için 7/24 hizmet ürettiklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
MHP Günyüzü İlçe Başkanı Özdemir güven tazeledi
MHP Günyüzü İlçe Başkanı Özdemir güven tazeledi

Mersin Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
06:02
Öğle
12:48
İkindi
16:28
Akşam
19:25
Yatsı
20:44

Mersin Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Güneş Eczanesi
Akdeniz
Gülnar Eczanesi
Akdeniz
Murat Eczanesi
Akdeniz
Aytaç Eczanesi
Mezitli
Sedef Eczanesi
Toroslar
Şifa Eczanesi
Toroslar
Batıkent Eczanesi
Yenisehir
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İpek Ongun, Kır Kütüphanesine kitaplarını bağışladı
İpek Ongun, Kır Kütüphanesine kitaplarını bağışladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Op. Dr. Erdoğan: “Genital estetikte lazer uygulamalarıyla doğum öncesine dönüş mümkün”
Op. Dr. Erdoğan: “Genital estetikte lazer uygulamalarıyla doğum öncesine dönüş mümkün”
Islık çalan yılanlar
Islık çalan yılanlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.