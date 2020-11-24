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Erdemli’de "Bir Ağaç, Bir Hayat" projesi başladı

MERSİN HABERLERİ  | 24.11.2020 16:06 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan “Bir Ağaç, Bir Hayat” projesinde start verildi.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe öğretmenlerini temsilen Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açık Yörük’e çiçek takdim etti.

Erdemli’de "Bir Ağaç, Bir Hayat" projesi başladı

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan “Bir Ağaç, Bir Hayat” projesinde start verildi.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe öğretmenlerini temsilen Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açık Yörük’e çiçek takdim etti. Tohum ve topraklar ilk olarak Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına takdim edildi. Geriye kalan tohum ve topraklar, Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından öğretmenlere dağıtılacak. Öğretmenler Günü’nde bu anlamlı projeyi başlatmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Tollu, “Öğretmenler bizim geleceğimizi hazırlıyor. Onlar aslında, bizim fidanlarımız çocuklarımıza gözlerini gibi bakıyor. Bizimde çıkış noktamız bu oldu. Öğretmenlerimizle birlikte geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, ağaç sevgisi kazandırma amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Bu proje kapsamında 5 bin fidan yetiştireceğiz. Bir diğer ifade ile fidanlarımız fidan yetiştirecek. Çocuklarımızın doğa sevgisiyle büyümesine katkı vermenin huzuru ile doluyuz” diye konuştu.
Erdemli Belediyesi’nin senede bir gün değil, tüm zamanlarda öğretmenlerin yanında olduğunu ifa eden ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise “ Biz öğretmenler olarak Erdemli Belediyesi’ne, sayın başkanımıza, Erdemli Belediye çalışanlarına ayrı ayır teşekkür ediyoruz. Bizim her anımıza yanımızda buluyoruz. Proje, öğretmenlerimizin öğrencilerimize doğa sevgisi kazandırmasında katkı sunacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Erdemli’de

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