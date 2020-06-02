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Erdemli’de bozulan yollar yenileniyor

MERSİN HABERLERİ  | 02.06.2020 13:19 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesince, ilçede yoğun yağışlar ve mevsim şartlarından dolayı bozulan yolların yenilendiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahna Mahallesi’nde kış mevsiminde aşırı yağış ve mevsimsel şartlar nedeniyle bozulan yolların yenileme çalışması gerçekleştirilerek yol geçişi güvenli hale getirildi.Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 30 Mart 2014 tarihinden itibaren belediyenin görev alanının 62.5 kat artığını belirterek, "Vatandaş bizden hizmet talep ettiği sürece bizde hiçbir mazeret üretmeden ilçemizin tamamına hizmet etmeye devam edeceğiz.

Erdemli’de bozulan yollar yenileniyor

Erdemli Belediyesince, ilçede yoğun yağışlar ve mevsim şartlarından dolayı bozulan yolların yenilendiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahna Mahallesi’nde kış mevsiminde aşırı yağış ve mevsimsel şartlar nedeniyle bozulan yolların yenileme çalışması gerçekleştirilerek yol geçişi güvenli hale getirildi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 30 Mart 2014 tarihinden itibaren belediyenin görev alanının 62.5 kat artığını belirterek, "Vatandaş bizden hizmet talep ettiği sürece bizde hiçbir mazeret üretmeden ilçemizin tamamına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu halka hizmeti Hakk’a hizmet bildik. Vatandaşlarımızla çok iyi diyalog kurduk. Herkes bu gönül köprüsünün ve hizmet kervanının sürmesini istiyor. Bizde görevde olduğumuz sürece azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz sizin sokaklarınızı altın ile kaplasak, zümrüt taşları ile caddelerinizi döşesek, hizmet ederken vatandaş ayrımı yaparsak, sizlerin arasındaki sevgi ve kardeşlik köprülerini yıkarsak, birlik ve beraberliğimize zarar verecek bir hamlemiz olursa, yaptığımız bu hizmetler anlamsız kalır ve bu ülkeye en büyük ihaneti biz yapmış oluruz” dedi.

Erdemli’de bozulan yollar yenileniyor

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