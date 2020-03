Erdemli’de cadde ve sokaklar aralıksız temizleniyor

Türkiye’de ilk korona virüs vakaasının açıklanmasının ardından harekete geçen Erdemli Belediyesi, ilçenin dört bir yanında dezenfeksiyon atağı başlatarak tedbir çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erdemli Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında virüse karşı dezenfekte çalışmaları kesintisiz sürdürülürken, gün boyu vatandaşların direkt etkileşim içerisine girdikleri her noktada kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar kent merkezinde okullar, kamu kurumları, camiler, yaşlı bakım ve huzurevi, bankalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti binaları, muhtarlıklar, sanayi sitesi, parklar, kaldırımlar, otobüs durakları, dinlenme yerleri ve vatandaşların direkt etkileşim içerisine girdikleri her nokta dezenfekte edildi.

“Vatandaşlarımızın sağlığı birinci önceliğimizdir”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, korona virüs ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planı uyguladıklarını belirterek, ilçenin her noktasında dezenfekte çalışmalarının özenle sürdürüldüğünü söyledi. İlçe genelinde korona virüs salgınına karşı tedbir çalışmasının periyodik olarak devam ettiği bilgisini veren Tollu, “Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını riskine karşı önlemlerimizi arttırdık. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı dezenfekte ürünleriyle Erdemli’de bulunan tüm okullarda, kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, bankalar, muhtarlıklar, huzurevi ile camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sağlığı birinci önceliğimizdir. Bu manada diğer işlerimizi rölantiye aldık. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun ve bize güvensin. Belediye olarak koronavirüs ile ilgili hijyen çalışmamızı belli periyotlarda tekrarlayacağız” dedi.

"65 yaş üstü vatandaşlarımız bizlere emanet"

Sokağa çıkmalarına kısıtlama veya yasaklama getirilen 65 yaş üstü vatandaşları da unutmadıklarını vurgulayan Tollu, bir insanlık projesi olan Limon Çiçeği ile vatandaşların taleplerini karşılamak için gerekli altyapıyı kurduklarını hatırlattı. Tollu, "Yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evde kaldıkları süre içerisinde ihtiyaçlarının karşılanması için Erdemli Belediyesi olarak Erdemli Kaymakamlığı ile birlikte gerekli alt yapıyı kurduk. 444 5 609 - 515 1043 numaradan Vefa Sosyal Destek Grubu veya 155, 156 ve 112 numaralı çağrı hatlarını arayarak da taleplerini bildirebilirler. Taleplerini bildirdikleri takdirde temel gıda ve ihtiyaçlarını, gerekli tüketim ve sağlık malzemeleri ekipler tarafından ivedilikle ulaştırılacaktır. Hepinizin sağlığı bizim önceliğimizdir" diye konuştu.