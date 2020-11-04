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Erdemli’de çevre düzenlemesi

MERSİN HABERLERİ  | 04.11.2020 13:02 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, kentin birçok noktasında peyzaj çalışmaları yaparken bir taraftan da çocukların oyun alanlarında temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Erdemli’de çevre düzenlemesi

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kentin birçok noktasında peyzaj çalışmaları yaparken bir taraftan da çocukların oyun alanlarında temizlik çalışmalarını yürütüyor. Erdemli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çim biçme, budama, yıkama faaliyetleri yürüterek gün doğumundan itibaren vatandaşların daha temiz bir Erdemli ’ye uyanmasını sağlıyor. Ekipler, ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak budama, çiçeklendirme, temizleme, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor. İlçede bulunan sosyal yaşam alanları, sahil bandı, çocuk oyun alanları gibi birçok alanda yürütülen faaliyetler ile kontrollü hayat kurallarına uygun bakım çalışmalarını sürdüren Erdemli Belediyesi, çim biçme, budama gibi faaliyetlerin yanında kendi ürünlerini de kendisi yetiştirerek ilçenin yeşillendirilmesini sağlıyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kontrollü sosyal hayat dahilinde ortak sosyal yaşam alanlarını kullanmaya başlayan vatandaşların, en az zararla bu süreci atlatmaları adına, ilçenin her noktasında çalışma yürüttüklerini vurguladı. Çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Tollu, ilçe genelinde yapılan çalışmalarla alanların kurallara uygun kullanılması için 7/24 hizmet ürettiklerini ve üretmeye devam edeceklerini belirtti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren, vatandaşlar sosyal hayata karışmadan önce ilçe geneli bakım çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Tollu, yeni güne tertemiz bir Erdemli ile başladıklarını söyledi.

Erdemli’de çevre düzenlemesi

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