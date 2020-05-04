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Erdemli’de çiftçilerin bahar temizliğine belediye desteği

MERSİN HABERLERİ  | 04.05.2020 15:54 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde, baharın gelmesiyle birlikte çiftçiler bahçe ve seralarında yıllık olan bitkilerinin güz mevsiminden kalan atıklarını, kurumuş dal ve gazelleri temizlemeye başladı.Koyuncu Mahallesi’nde çiftçilik ile uğraşan vatandaşların bahçe ve seralarda bahar temizliği yapmaya başlaması ile tarım arazilerinden toplanan atıkların ve gazellerin mahalle arası ulaşım yollarının kenarlarında birikmeye başlaması sonucu harekete geçen Erdemli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bahçe ve sera aralarında bulunan, yol kenarlarında biriktirilen kuru dalları, güz mevsiminden kalan tarımsal atıkları toplayarak mahalleyi temiz bir görüntüye kavuşturdu.

Erdemli’de çiftçilerin bahar temizliğine belediye desteği

Mersin’in Erdemli ilçesinde, baharın gelmesiyle birlikte çiftçiler bahçe ve seralarında yıllık olan bitkilerinin güz mevsiminden kalan atıklarını, kurumuş dal ve gazelleri temizlemeye başladı.
Koyuncu Mahallesi’nde çiftçilik ile uğraşan vatandaşların bahçe ve seralarda bahar temizliği yapmaya başlaması ile tarım arazilerinden toplanan atıkların ve gazellerin mahalle arası ulaşım yollarının kenarlarında birikmeye başlaması sonucu harekete geçen Erdemli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bahçe ve sera aralarında bulunan, yol kenarlarında biriktirilen kuru dalları, güz mevsiminden kalan tarımsal atıkları toplayarak mahalleyi temiz bir görüntüye kavuşturdu. Çiftçilerin zor günler geçirdiğini, taleplerinin mümkün mertebe geri çevrilmemesi hususunda gayret gösterdiklerinin altını çizen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bahçelerin güzlük atıklarının toplanması hususunda Erdemli Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Erdemli ekonomisinin can damarı tarımdır. Erdemli tarımı ülkemiz içerisinde de büyük oranda yer tutmaktadır. Erdemli tarım üretimi hem ilçe ekonomisine, hem de yansıması ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Tarım üreticisi çiftçilerimizin şu günlerde birçok konuda sıkıntı yaşadığı da herkesin malumu. Biz Erdemli Belediyesi olarak sıkıntılı günler geçirmekte olan çiftçilerimizin her zaman olduğu gibi bugünlerde de yanlarında olacağız. Çiftçimizin talebi başımızın üstünedir" şeklinde konuştu.
Koyuncu Mahallesi sakini ve çiftçilerinden Ekrem Gök ise "Güzlük dikimimizin dallarını belediyemize rica ettik, geldiler kaldırıp temizlediler. Kendilerinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Erdemli’de çiftçilerin bahar temizliğine belediye desteği

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Aysun Eczanesi
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Ceyhan Eczanesi
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Damla Eczanesi
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Karanfil Eczanesi
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Limon Eczanesi
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