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Erdemli’de futbolcular açtıkları pankartla Elazığ depreminin acısını paylaştı

MERSİN HABERLERİ  | 26.01.2020 15:15 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde oynanan süper amatör lig futbol maçında açılan pankartla sporcular Elazığ depreminin acısını paylaştı.Erdemli ilçesinde Erdemlispor ile Erdemli Belediyespor, Erdemli derbisinde karşı karşıya geldi.

Erdemli’de futbolcular açtıkları pankartla Elazığ depreminin acısını paylaştı

Mersin’in Erdemli ilçesinde oynanan süper amatör lig futbol maçında açılan pankartla sporcular Elazığ depreminin acısını paylaştı.
Erdemli ilçesinde Erdemlispor ile Erdemli Belediyespor, Erdemli derbisinde karşı karşıya geldi. Şehir stadındaki maç öncesinde her iki takımın sporcuları açtıkları pankart ile Elazığ’da yaşanan depremin acısını paylaştı. Maç öncesinde sporcular ve taraftarlar 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Sporcular maça "Geçmiş olsun Elazığ acınız, acımızdır" yazılı pankartla çıktı.
Maç öncesinde bir açıklama yapan Erdemlispor’un 35 yıllık başkanı Mehmet Morgül, "Bugün aklımız maçta değil, Elazığ ve Malatya’da" dedi.
6.8 şiddetindeki depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini ifade eden Morgül, "Dualarımız Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerimiz içindir. Vatandaşlarımızın acısını yüreklerimizde hissettik. Bugünkü maçın bizim için bir önemi yok. Önemli olan bir canın daha kurtarılması. Bölgeden gelecek bir kurtarma haberi. Bu manada hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah’tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine, Elazığ ve Malatya halkına ve tüm Türkiye’ye başsağlığı dileriz. Tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Morgül, bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde de bulundu.

Erdemli’de futbolcular açtıkları pankartla Elazığ depreminin acısını paylaştı

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