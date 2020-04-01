YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Erdemli’de havuz başında nikah uygulaması

Erdemli’de havuz başında nikah uygulaması

MERSİN HABERLERİ  | 01.04.2020 12:20 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle nikahları belediye hizmet binası önünde bulunan havuz başında kıyılacağını duyurdu.Korona virüs salgınına karşı düğünler iptal ya da ertelenirken, ilçede önlem ve tedbir çalışmalarını hayata geçiren Erdemli Belediyesi, nikahlar için de farklı düzenlemelere gitti.

Erdemli Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle nikahları belediye hizmet binası önünde bulunan havuz başında kıyılacağını duyurdu.
Korona virüs salgınına karşı düğünler iptal ya da ertelenirken, ilçede önlem ve tedbir çalışmalarını hayata geçiren Erdemli Belediyesi, nikahlar için de farklı düzenlemelere gitti. Virüs salgınına karşı düğünlerin iptal edildiği ya da ertelendiğini hatırlatan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kapalı alanlarda nikah töreninin risk taşıdığını, insanların akrabaları ve arkadaşları ile kalabalık bir şekilde kapalı alan içerisinde sosyal mesafe kurallarına riayet edemeyeceğini, nikahlar için bu sebeple farklı düzenlemelere gittiklerini söyledi. Tollu, vatandaşların nikah işlemleri için başvurularının alındığının altını çizerek, nikahların belediye hizmet binası önünde bulunan havuz başında kıyılacağına diye getirdi. Salgın nedeniyle çok sıkı hijyen tedbirleri aldıklarını vurgulayan Tollu, nikahı kıyılacak çiftlere belediye hizmet binası girişinde dezenfektan kullandırdıklarını, dış mekanda da gerekli tüm hijyenik önlemleri alarak eldiven ve maske taktırdıklarını ifade etti. Nikahların tedbirler alınarak kıyıldığına dikkat çeken Tollu, "Vatandaşlarımızın nikah işlemleri için başvurularını almaya devam ediyoruz. İnsanlar mutlu gününde aile ve arkadaşlarıyla ya da eş, dostla beraber olmak istiyorlar. Koronavirüs salgını nedeniyle bu mümkün görünmüyor. Bu manada yeni bir uygulamaya geçtik. Belediye hizmet binası önünde bulunan havuz başında tüm tedbirlerimizi alıp görsel olarak da zenginleştirdiğimiz alanda nikahlarını kıyıyoruz. Nihayetinde evlilik kutsal bir kurum. Sosyal izolasyonu koruduğumuz nikah merasiminde aile cüzdanını da hijyenik mendille dezenfekte edip takdim ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyor ve mutluluklarına da ortak oluyoruz. Yeni evli çiftlerimize sağlıklı ve sevgi dolu geçirecekleri güzel günler, mutluluklar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Salgına karşı alınan tedbir ve yapılan çalışmalar hakkında da konuşan Tollu, ilçede önlemleri artırdıklarını dile getirdi. Belediye olarak bütün gayretleri ile vatandaşların sağlığı için çalıştıklarını belirten Tollu, tedbiri üst düzeyde tutmak gerektiğine ifade ederek, "Sizden beklentimiz, bu sıkıntılı günlerde evinizde kalmanız. Unutmayalım ki evde hayat var” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Ak Partili Yavuz’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ eleştirilerine belgeli cevap

Ak Partili Yavuz’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ eleştirilerine belgeli cevap

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Mersin Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:20
Öğle
12:50
İkindi
16:23
Akşam
19:11
Yatsı
20:26

Mersin Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Adem Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Merkez
Çağla Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Merkez
Ezgi (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
Mersin Plus Eczanesi
Merkez
Onur Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Topal: "Herkes bir Kuvayi Milliyecidir"

Topal: "Herkes bir Kuvayi Milliyecidir"

Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti

Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.