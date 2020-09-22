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Erdemli’de moloz temizliği

MERSİN HABERLERİ  | 22.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi moloz ve dal temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Sahil bandı, boş araziler ve site etraflarında bulunan alanlarda moloz temizleme faaliyeti yürüten Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sosyal alanların kullanımını kolaylaştırıyor.Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gerçekleştirilen hizmetlerin ilçede yaşayan vatandaşların ve turizm için bölgeye gelen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına yapıldığının söyledi.

Erdemli’de moloz temizliği

Erdemli Belediyesi moloz ve dal temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Sahil bandı, boş araziler ve site etraflarında bulunan alanlarda moloz temizleme faaliyeti yürüten Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sosyal alanların kullanımını kolaylaştırıyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gerçekleştirilen hizmetlerin ilçede yaşayan vatandaşların ve turizm için bölgeye gelen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına yapıldığının söyledi. Kontrollü sosyal hayat döneminde ilçe sakinlerinin güvenli ortamlarda bulunması adına ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydeden Başkan Tollu, hizmetlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Erdemli’de moloz temizliği

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