YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Erdemli’de spor koordinasyon merkezi yakında bitiyor

Erdemli’de spor koordinasyon merkezi yakında bitiyor

MERSİN HABERLERİ  | 01.12.2020 13:00 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesinin, okçuluktan bocceye, basket sahalarından futbol sahasına kadar içerisinde birçok alanı barındıran spor koordinasyon merkezi çalışmalarında sona gelindi.Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılacak olan ve yapımında son aşamaya gelinen spor koordinasyon merkezi, ilçeye spor alanında farklı bir ivme kazandıracak.

Erdemli’de spor koordinasyon merkezi yakında bitiyor

Erdemli Belediyesinin, okçuluktan bocceye, basket sahalarından futbol sahasına kadar içerisinde birçok alanı barındıran spor koordinasyon merkezi çalışmalarında sona gelindi.
Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılacak olan ve yapımında son aşamaya gelinen spor koordinasyon merkezi, ilçeye spor alanında farklı bir ivme kazandıracak. Erdemli sahil bandına yapılan komplekste, 2 toprak tenis kortu, 1 okçuluk alanı, 1 bocce sahası, 16-12 yaş grubu çocuklar için çim futbol sahası, 1 basketbol sahası ve 1 dart salonu yer alıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, geleceğin teminatı çocukların spor eğitiminin yanında disiplin, çalışma prensibi ve milli şuurla yetişmeleri adına projenin hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimine katkı sunabilecek birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Yaz aylarında ve kış aylarında ayrı ayrı oluşturduğumuz kültür, sanat ve spor kurslarımız ile çocuklarımızın fiziki ve ruhsal dünyalarının gelişimine katkı sunuyoruz. Salgın döneminde verdiğimiz online spor kursları ile evlerinde kalan her vatandaşımızın, bedensel ve psikolojik sağlığına elimizden geldikçe destek olduk. Büyük Atatürk’ün de dediği gibi ‘Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.’ Bizde bugün ilçemizde ciddi bir ihtiyaç olan tesisimizin açılışı ile sporcularımıza destek olarak bu kıymetli kutsiyete ulaşmaya çalışacağız" dedi.

Erdemli’de spor koordinasyon merkezi yakında bitiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ben de zorluklar yaşadım' 'Ben de zorluklar yaşadım'
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:30
Öğle
12:36
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:52

Mersin Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Güneş Eczanesi
Akdeniz
Metin Eczanesi
Akdeniz
Tarım Eczanesi
Akdeniz
Dönmez Eczanesi
Mezitli
Okyay Eczanesi
Mezitli
Polat Eczanesi
Toroslar
Zeynep Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.