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Erdemli’de taksi ve minibüs şoförleri korona virüsü konusunda bilgilendirildi

MERSİN HABERLERİ  | 14.03.2020 13:57 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi bünyesinde oluşturulan korona virüsü mücadele kurulu, ilçede faaliyet yürüten minibüs kooperatiflerinin yetkilileri ve taksiciler ile bir araya gelerek toplantı düzenledi.Toplantıda kurul üyelerinden doktor ve çevre mühendisleri kooperatif yetkililerine ve taksicilere araçlarının nasıl ve ne sıklıkla dezenfekte edilmesi gerektiği, virüsten ne şekilde korunulacağı, hijyenin önemi ve hijyen ortamının sağlanması için alınacak önlemler gibi konularda bilgilendirici anlatımlarda bulundu.

Erdemli’de taksi ve minibüs şoförleri korona virüsü konusunda bilgilendirildi

Erdemli Belediyesi bünyesinde oluşturulan korona virüsü mücadele kurulu, ilçede faaliyet yürüten minibüs kooperatiflerinin yetkilileri ve taksiciler ile bir araya gelerek toplantı düzenledi.
Toplantıda kurul üyelerinden doktor ve çevre mühendisleri kooperatif yetkililerine ve taksicilere araçlarının nasıl ve ne sıklıkla dezenfekte edilmesi gerektiği, virüsten ne şekilde korunulacağı, hijyenin önemi ve hijyen ortamının sağlanması için alınacak önlemler gibi konularda bilgilendirici anlatımlarda bulundu. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye olarak gerçekleştirilen önlem ve dezenfeksiyon faaliyetleri kamuya ait binalarda sürdürülürken, taşıyıcı kooperatiflerinin de göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Tollu, "Günümüzde insanların hayatın olağan akışında en çok bulunması gerektiği yerlerin başında ulaşım araçları geliyor. Vatandaşlar işlerini çözebilmek için kamuya ait binalara gidiyor, buralara toplu taşıma araçları ile ulaşılıyor. Ortak alanların dezenfeksiyon faaliyetlerini yürütürken toplu taşımayı göz ardı edemeyiz. Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz kamuya ait ortak alanlardaki dezenfektan solüsyon ile sisleme işlemleri sürerken aynı zamanda toplu taşıma araçlarının da hijyenik koşullara kavuşmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Erdemli’de taksi ve minibüs şoförleri korona virüsü konusunda bilgilendirildi

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