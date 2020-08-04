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Erdemli’de yazlık sinema keyfi bayramda da devam etti

MERSİN HABERLERİ  | 04.08.2020 11:03 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesince, kontrollü sosyal hayat döneminde düzenlenen yazlık sinema etkinliklerinin bayramda da devam ettiği bildirildi.Proje kapsamında ilk gösterimini Esenpınar Mahallesi’nde gerçekleştiren ekipler, arife günü Avgadı Mahallesi’nde ve bayramın 3.

Erdemli Belediyesince, kontrollü sosyal hayat döneminde düzenlenen yazlık sinema etkinliklerinin bayramda da devam ettiği bildirildi.
Proje kapsamında ilk gösterimini Esenpınar Mahallesi’nde gerçekleştiren ekipler, arife günü Avgadı Mahallesi’nde ve bayramın 3. günü Hacıalanı Mahallesi’nde ücretsiz gösterimlerini gerçekleştirdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi geçmişi ve birçok uygarlığın geçiş güzergahı olması sebebi ile sanatın merkezi halinde olduğunu belirterek, "Kültürümüzü yaşatabilmek, ilçemize ait bir sanat karakterini ortaya koyabilmek için ve insanlarımıza yeni sosyal alanlar oluşturabilmek için başlattığımız faaliyetlerden biri de her yıl yaz aylarında mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz sinema günleri projesi. Bu kapsamda gösterimlerimize bayramda da devam ettik" dedi.

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