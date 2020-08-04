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Erdemli’de yol genişletme çalışmaları sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 04.08.2020 16:39 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesince, Çamlı Mahallesi ile Karafirenk Yaylası arasındaki ulaşım yolunda genişletme çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminde bozulan noktaların bakım ve onarımını gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda tehlike arz eden noktalarda da yol genişletme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Erdemli’de yol genişletme çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesince, Çamlı Mahallesi ile Karafirenk Yaylası arasındaki ulaşım yolunda genişletme çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminde bozulan noktaların bakım ve onarımını gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda tehlike arz eden noktalarda da yol genişletme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Çamlı Mahallesi ile Karafirenk Yaylası arasında bulunan ve güvenli geçiş imkanı vermeyen yolda, genişletme çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların aralıksız devam edeceğinin sinyalini verdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede hizmet götürülmemiş noktanın kalmadığını belirterek, Büyükşehir Yasası ile ilçenin mahalle sayısında yaşanan artışa rağmen 7/24 çalışan ekiplerine teşekkür etti. Tollu, bu duruma rağmen çalışmaların aksamadan devam ettiğinin altını çizerek, özellikle yaz aylarında yaşanan yayla turizmi yoğunluğunda yol güvenliği konusunda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Erdemli’de yol genişletme çalışmaları sürüyor

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