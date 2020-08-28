YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Erdemli’de yol yapım çalışmaları

Erdemli’de yol yapım çalışmaları

MERSİN HABERLERİ  | 28.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, kırsal kesimde yer alan mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında öğrencilerin rahat bir şekilde okullarına gidebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli’de yol yapım çalışmaları

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, kırsal kesimde yer alan mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında öğrencilerin rahat bir şekilde okullarına gidebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Sorgun Mahallesi’nde çalışma yürüttü. Başta okul yolu olmak üzere üreticilerin kullandığı yollarda çalışmalar yapan ekipler, vatandaşların ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırdı.
Erdemli Belediyesi’nin aynı anda 5 farklı noktada çalışma yürüttüğünü söyleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitim camiasının yüz yüze eğitime hazırlığına her alanda destek verdiklerini vurguladı. Tollu, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için Erdemli Belediyesi olarak her alanda destek veriyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Başta kırsal kesimlerde eğitim gören öğrencilerimizin okul yollarını en iyi şekilde yapıyoruz. Bu zorlu süreçte eğitim camiamızın yanındayız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Başkan Yavaş İnci Anne’nin çağrısına kulak verdi
Başkan Yavaş İnci Anne’nin çağrısına kulak verdi

Mersin Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:38
Sabah
06:02
Öğle
12:48
İkindi
16:27
Akşam
19:23
Yatsı
20:42

Mersin Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Çıglı Eczanesi
Akdeniz
Emel Eczanesi
Akdeniz
Hekimoğlu Eczanesi
Akdeniz
Serena Eczanesi
Mezitli
Serkut Eczanesi
Mezitli
Dicle Eczanesi
Toroslar
Selçuklar Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Deneyimli Hekimden ‘saç’ Uyarısı
Deneyimli Hekimden ‘saç’ Uyarısı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kırmızı bültenle aranan Hizbullah üyesi Tarsus’ta yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Hizbullah üyesi Tarsus’ta yakalandı
Islık çalan yılanlar
Islık çalan yılanlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.