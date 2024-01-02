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Erdemli’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

02.01.2024 14:02 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı.

Erdemli’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Kocahasanlı Mahallesi’nde Mersin Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. Bir otomobil ile 2 kamyonetin karıştığı kazada C.K. yönetimindeki 33 VV 440 plakalı kamyonette bulunan bir kişi sıkıştığı yerden itfaiyenin çabasıyla çıkarıldı. Zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla karayolunun Mersin istikametinde trafik akışı yeniden sağlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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