Erdemli’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Kocahasanlı Mahallesi’nde Mersin Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. Bir otomobil ile 2 kamyonetin karıştığı kazada C.K. yönetimindeki 33 VV 440 plakalı kamyonette bulunan bir kişi sıkıştığı yerden itfaiyenin çabasıyla çıkarıldı. Zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla karayolunun Mersin istikametinde trafik akışı yeniden sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

