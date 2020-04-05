Erdemli’deki pazar yerlerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle toplu alanlarda maske kullanımının mecburi hale getirilmesiyle harekete geçen Erdemli Belediyesi, cumartesi günleri kurulan pazar yerinde dezenfektan standı kurarak ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler ve mücadele kapsamında pazar girişinde dezenfektan standı kuruldu. Dezenfektan kullanan, koruyucu maskelerini takan ve ateş ölçümleri yetkili ekipler tarafından yapılan vatandaşlar, güvenle alışverişlerine devam etti. Erdemli Belediyesi Zabıta ekipleri, ayrıca alınan ek tedbirler çerçevesinde pazar yerinin çevresini koruyucu şeritlerle kapatarak, tezgah aralıkları düzenlemesini, pazar alanlarında hijyen ünitelerinin oluşturulmasını ve giriş çıkışların kontrollü hale getirilmesini sağladı. Korona virüs salgınına karşı yürütülen özenli çalışmaların ve pazar yerinde gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve çalışanlarına teşekkür etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, korona virüs salgınına karşı devletin aldığı tedbirler doğrultusunda kendilerinin de belediye olarak bazı tedbirleri arttırdıklarını belirterek, "Bu tedbirler kapsamında pazar yerinde dezenfektan standı kurduk ve ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı sosyal mesafelerini korumaya, zabıta ekiplerimizin uyarılarına uymaya davet ediyoruz. Salgının küresel, mücadelenin ulusal olduğunu unutmayalım. İnşallah bu zorlu süreci millet ve devlet olarak el birliğiyle atlatacağız” dedi.

