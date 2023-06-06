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  4. Erden Timur, şampiyonluk kutlamalarında elinde telefonla çıkmıştı... Yıldız oyuncuyu ikna etmek için görüntülü konuştuğu ortaya çıktı! İşte o isim...

Erden Timur, şampiyonluk kutlamalarında elinde telefonla çıkmıştı... Yıldız oyuncuyu ikna etmek için görüntülü konuştuğu ortaya çıktı! İşte o isim...

06.06.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer için şimdiden kolları sıvadı. Orta sahaya yapılacak takviyeler için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Youri Tielemans'ı gündemine aldı. Leicester City ile sözleşmesi biten ve boşta bulunan Youri Tielemans için yapılan olay sosyal medyada gündem oldu.

Erden Timur, şampiyonluk kutlamalarında elinde telefonla çıkmıştı... Yıldız oyuncuyu ikna etmek için görüntülü konuştuğu ortaya çıktı! İşte o isim...
Youri Tielemans

Youri Tielemans

BEL Belçika
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Leicester City
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Galatasaray, Youri Tielemans'ı çok istiyor. Leicester City ile sözleşme yenilemeyen ve serbest kalan 26 yaşındaki Belçikalı oyuncu için girişimler başladı. İngiliz ekibinde yıllık 2 milyon 100 bin Euro kazanan oyuncu için şartlar zorlanıyor.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI İZLETİLMİŞ

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Şampiyonluk kutlamalarına elinde telefon çıkan Erden Timur, görüntülü olarak biriyle konuşuyordu. Fanatik'te yer alan habere göre bu kişinin Youri Tielemans olduğu ortaya çıktı. Erden Timur, Youri Tielemans'ı ikna etmek için böyle bir yöntem izlediği ifade edildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME, 3-4 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR

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Leicester City'den kazandığı paranın yaklaşık 2 katını Galatasaray'dan isteyen Tielemans ayrıca 4 yıllık sözleşme istiyor. 5 sezondur Premier Lig'de mücadele eden Tielemans'ın birçok talibi bulunuyor.

40 MİLYON EURO ÖDENDİ

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2018-2019 sezonunda Monaco'dan 40 milyon Euro karşılığında Leicester City'e transfer olan Tielemans, istenilen performansı Leicester City'de sergileyememişti.


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