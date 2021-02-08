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Erdoğan, AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı: (3)

08.02.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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"CHP'nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmaktır" - "En büyük üzüntümüz, içlerindeki bu çürümeyi gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak gözlerden saklamaya çalışmalarıdır. CHP yönetimi artık ayyuka çıkan siyasi tükenmişliklerini perdelemek için gençlerimizi kışkırtmakta, sokak siyasetine sarılmaktadır"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmaktır." dedi.

Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişteki hiçbir aktörün bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemediğini belirterek, "İşte parçalanmaya başladılar. Acaba 'CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi projeyi üretiyor, hangi programı savunuyor' diye baktığımızda karşımıza sadece koskoca bir boşluk çıkıyor. Yine bugün nerede milletin huzuruna, toplumsal barışına kasteden bir hadise varsa arkasında muhakkak CHP ve şürekası çıkıyor." dedi.

Hiçbir yolun aşılamayacak kadar yüksekten geçmediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"CHP'nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmaktır. CHP'nin başındaki zatın bu çarpık denkleme karşı özellikle herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük ise tek parti devriyle yarışır seviyeye geldi. Yıllarca bizi tek adamlıkla suçlayanların dönüp dolaşıp geldikleri yer, partilerini tek adamcağız siyasetine mahkum etmektir. Tek başarı hikayesi partisinin başına kasetle gelmek olan bir kişinin bugün CHP içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üzerini örtmeye çalışmasını da kendi karakterine veriyoruz. İşte Menemen... Menemen'de neler oldu biliyorsunuz. Sonunda hamdolsun Menemen'de şimdi AK Parti iktidar oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük üzüntümüz, içlerindeki bu çürümeyi gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak gözlerden saklamaya çalışmalarıdır. CHP yönetimi artık ayyuka çıkan siyasi tükenmişliklerini perdelemek için gençlerimizi kışkırtmakta, sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar. Bu tablo bize, gençlerimize daha sıkı sahip çıkmamız, onların zihinleriyle beraber gönüllerini de zenginleştirecek adımları atmamız gerektiğini gösteriyor. İnşallah önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına eğitim ve kültür politikalarını koyarak milletimize bu hizmeti de vereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, kongrelerin hayırlara vesile olmasını diledi.

- Kongrelerden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kongrelerin yapıldığı illerdeki partilileri selamladı.

Giresun'a yapılan bağlantıda İl Başkanı Kenan Tatlı'nın, "fındığın başkenti" diyerek Giresun'dan selamlarını iletmesi üzerine Erdoğan, "Ben şimdi fındığın başkentini aramıyorum, oyların başkentini arıyorum." ifadelerini kullandı.

Bağlantı sırasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının dinlenildiğini hatırlatan Erdoğan, "Bundan sonra da bu yolda beraber yürüyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte inşallah 2023, 2024'te sandıkları patlatarak yola devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Bu birliğiniz, bu beraberliğiniz ve Cumhur İttifakı olarak, 2023 seçimlerinden inşallah bir, beraber, iri, kardeş olarak hep beraber Türkiye olarak çıkacağız." diye konuştu.

Zonguldak'a yapılan bağlantıda ise Erdoğan, "Bugün Zonguldak'ı bir başka görüyorum. Artık Filyos önlerinde sondaj çalışmalarıyla başka bir Karadeniz var. Bir taraftan artık doğal gazıyla başka bir Karadeniz var, daha da güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında Uzun Mehmet Camisi'nin açılacağını, caminin tüm Müslümanlara sahilin en güzel yerinde hizmet vereceğini söyleyen Erdoğan, "Tüm hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Hakikaten Zonguldak'ımızın merkezine yakışan bir eser meydana geliyor." dedi.

(Bitti)

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