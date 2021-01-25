Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 8-9 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak, 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliklerini teminat altına aldık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazıkonak beldesinde Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. "Son 8-9 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak, 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliklerini teminat altına aldık" ifadesini kullanan Erdoğan, halen ülke genelinde 272 bin toplu konutun ve kentsel dönüşüm konutunun inşasının sürdüğünü bildirdi. Erdoğan, riskli yapı statüsünde yenilemesi devam eden konut ve iş yeri sayısının 688 bini geçtiğini belirterek, "Bu alanlardaki 677 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemlerini tamamladık. Toplamda 5 milyon insanımızı ilgilendiren tüm çalışmaların yalnızca kira yardımı, proje ve kamulaştırma giderleri gibi maliyetleri 15,5 milyar lirayı geçti. Sadece İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekare büyüklüğü bulan bir alana yayılmış bulunuyor. Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır." diye konuştu.

İzmir'deki depremin ardından 5 bin konutun inşasına başladıklarını anımsatan Erdoğan, "Sel ve heyelan afetlerinin ardından Trabzon Araklı'da 118, Giresun Bulancak'ta 570, Giresun Dereli'de 612 konutun yapımı sürüyor. Devlet ve vatandaş olarak elbirliği içinde ülkemizin önündeki afet tehditlerine karşı hazırlıklarımızı hızlandıracağız. Rabbimden ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylemesini diliyorum. Bize düşen hep birlikte tedbirlerimizi alıp takdire rıza göstermektir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, afetlere hazırlığın yanında Türkiye'nin şehirleşme kalitesini yükseltmeyi de önemsediklerini vurgulayarak, "Bu amaçla artık yeni projelerimizin tamamını yatay mimari stratejisiyle hazırlıyoruz. Elazığ ve Malatya'daki deprem konutlarımız bu yaklaşımla inşa edilmiştir. Bundan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanıma özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra tüm projeleri de aynı anlayışla hayata geçireceğiz. Dikey mimari, hele hele böyle deprem bölgesinde bizim için bir intihardır." - "16 milyar lira yatırım yaptık"

Türkiye'nin, son 18 yılda kurdukları güçlü demokrasi ve hizmet altyapısı sayesinde bir süredir ardı ardına yaşanan nice saldırıların, maruz bırakılan nice tuzakların, küresel düzeydeki nice krizlerin üstesinden başarıyla geldiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Daha önce maruz kaldığımız terör saldırılarını, sınırlarımızın kuşatılma girişimini, uluslararası alanda köşeye sıkıştırılma gayretlerini bir kenara bırakıyorum. Sadece koronavirüs salgını döneminde karşılaştığımız fotoğraf dahi tek başına Türkiye'nin gücünü, kapasitesini ve potansiyelini göstermeye yeterlidir. Ülkemizin tüm illerini eser ve hizmet siyasetimizin ürünü yatırımlarla donatırken her bir insanımızın hayat kalitesini yükselttik, geleceğe umutla bakmasını sağladık. Mesela Elazığ'a son 18 yılda toplam 16 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bu çerçevede eğitimde 2 bin 518 adet yeni derslik yaptık Elazığ'a. Yükseköğrenim öğrencilerimiz için 6 bin 304 kişi kapasiteli yurt binaları inşa ettik. Farklı branşlarda 14 adet spor tesisi açtık, 20 bin seyirci kapasiteli Elazığ stadyumumuzun inşası devam ediyor. İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin resmi açılışını da biraz sonra gerçekleştireceğiz. Eski emniyet müdürlüğü alanına 26 bin metrekarelik bir millet bahçesi inşa ettik. Şehrimize son 18 yılda 1038 yataklı şehir hastanemizle birlikte toplam 37 sağlık tesisi kazandırdık."

Erdoğan, deprem konutlarının dışında 7 bin 500 konutu daha vatandaşların hizmetine sunduklarını, bölünmüş yol uzunluğunu 33 kilometreden 362 kilometreye çıkardıklarını belirtti. Elazığ için önem arz eden iki ulaşım projesinin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, yatırımlara ilişkin şunları söyledi: "Kömürhan Köprüsü Tüneli ve bağlantı yolları, Diyarbakır Ergani Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıdır. İnşası devam eden Elazığ-Malatya ayrımı Kuşsarayı yolunu, Hazar yolunu ve Elazığ-Sivrice ayrımı yolunu, bu yıl onları da bitiriyoruz. Yapımı süren Elazığ-Harput yolunu, Elazığ-Bingöl yolunu ve Elazığ-Malatya yolundaki muhtelif çeşitli bölümleri de yakında inşallah tamamlıyoruz. Demiryollarında Yurt-Muratbağı hattını, Yolçatı-Tatvan arasını, Kuşsarayı-Baskil kesimini her şeyiyle yeniledik. Yolçatı-Tatvan hattı, Muratbağı istasyonuna 2 adet yeni yol ilave ettik. Palu, Genç ve Muş demiryolunu deplase ederek tamamlayıp hizmetinize sunduk. Malatya-Elazığ, Elazığ-Diyarbakır hızlı tren projelerimizle ilgili çalışmalar devam ediyor. Elazığ'a son 18 yılda 14 baraj inşa ettik. Dile kolay, 14 baraj Elazığ'a inşa ettik. Tamamladığımız tesislerle 40 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Elazığ'a, Karakoçan'a, Kovancılar'a, Akçakiraz ve Sarıcan beldelerimize doğal gazı da getirdik. Akçakiraz içme suyu tesisini de bu yıl hizmete veriyoruz. 1400 yıllık medeniyet birikimimizin tescillerinden biri olan Harput'taki ata yadigarı eserlerimizi restore ederek ihyasını sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde Elazığ'ı her alanda çok daha büyük hizmetlerle eserlerle yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alan Elazığ'a, tüm Gakkoşlara şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyorum."

Erdoğan, anahtar teslimini yaptıkları konutların hak sahiplerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, deprem anından bugüne kadar Elazığ'ın yaralarını sarmak için çalışan tüm kurumlara, İçişleri Bakanlığı, AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'ye teşekkür etti. - Notlar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutlara yerleşen ev sahipleriyle canlı bağlantıyla konuştu. Karşıyaka Mahallesi'nden Ahmet Sivritepe, Aksaray Mahallesi'nden Mehmet Aydoğan ve Değirmenönü köy evlerinden Murat Çetintaş ve aileleriyle sohbet eden Erdoğan, daha sonra tören alanında bulunan 12 aileye evlerinin anahtarlarını teslim etti. Anahtar tesliminin ardından kurdeleyi keserek konutların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, konutların kalan kısmının 6 ayda bitirileceğini söyledi. Elazığ’a gelişinde havalimanından helikopterle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte yürütülen çalışmaları havadan inceledi. Programın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra deprem konutlarında oturan bir vatandaşın evini ziyaret etti.