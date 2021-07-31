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Erdoğan, yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi

31.07.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erdoğan, yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi

Erdoğan, yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesi ile görüşerek, taziye dileklerini iletti.

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Akdemir'in babası Ali Akdemir ve diğer aile üyeleriyle çekilen fotoğraflarına yer verildi.

- Motosikleti kaza yaptı

25 yaşındaki Şahin Akdemir, 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra, bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te

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