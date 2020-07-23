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Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü mesajı:

ANKARA HABERLERİ  | 23.07.2020 20:53 | Son Güncelleme

"Milli güçlere, milletin topyekun mücadelesine ve Milli Meclis'e dair önemli kararların alındığı Erzurum Kongresi, yerlilik ve millilik konusunda devletimizin ve milletimizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir" - "Erzurum Kongresi, tüm dünyaya Türk milletinin varlığını ve birliğini gösterirken, istiklal kararlılığımızı vurgulayarak Kurtuluş Savaşı'nın nihai hedefinin tam bağımsızlık olduğunu ortaya koymuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli güçlere, milletin topyekun mücadelesine ve Milli Meclis'e dair önemli kararların alındığı Erzurum Kongresi, yerlilik ve millilik konusunda devletimizin ve milletimizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet düsturunun nüvesini oluşturan kararların alındığı Erzurum Kongresi'nin milletin bağımsızlığına tutkusunun da bir vurgusu olduğunu belirtti.

Erzurum Kongresi'nde, alınan kararların mahiyeti ve kapsamı itibarıyla büyük bir milletin geleceğinin planlandığına, ilelebet yaşayacak bir devletin temellerinin atıldığına işaret eden Erdoğan, kongrenin büyük Türk milleti için milli iradeyi hakim kılmanın esas olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erzurum Kongresi, tüm dünyaya Türk milletinin varlığını ve birliğini gösterirken, istiklal kararlılığımızı vurgulayarak Kurtuluş Savaşı'nın nihai hedefinin tam bağımsızlık olduğunu ortaya koymuştur. Milli güçlere, milletin topyekun mücadelesine ve Milli Meclis'e dair önemli kararların alındığı Erzurum Kongresi, yerlilik ve millilik konusunda devletimizin ve milletimizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Erzurum Kongresi'nin 101'nci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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