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Erdoğdu’da yıkımlar sürüyor

TRABZON HABERLERİ  | 19.09.2020 11:20 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Zağnos Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile imzaladığı ek protokol sonrası kentsel dönüşüm alanına dahil edilen Erdoğdu Mahallesi’nde kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak yıkımlara başladı.Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada “Zağnos Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile ek protokol imzalanmıştır.

Erdoğdu’da yıkımlar sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Zağnos Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile imzaladığı ek protokol sonrası kentsel dönüşüm alanına dahil edilen Erdoğdu Mahallesi’nde kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak yıkımlara başladı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada “Zağnos Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile ek protokol imzalanmıştır. Protokol ile kentsel dönüşüm alanına dahil edilen Erdoğdu Mahallesi 837 adada kamulaştırma işlemleri bitirilmiş olup, hak sahiplerine toplam 8 milyon 416 bin 225 TL ödenmiştir. Kamulaştırması tamamlanan 15 binanın tahliye edilmesinin ardından yıkımına başlanmıştır. Yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra proje kapsamında uygulama çalışmalarına başlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Erdoğdu’da yıkımlar sürüyor

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