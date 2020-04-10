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Ereğli Belediyesi çalışmalarında öncü

KONYA HABERLERİ  | 10.04.2020 15:49 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, araç envanterine yeni kattığı dezenfektanlı su işlemi uygulayan araç sayesinde şehrin cadde ve sokaklarını temizleyerek virüsle mücadele ediyor.Ereğli Belediyesi araç envanterine yeni kattığı mikro zerreciklerle dönüştürülmüş dezenfektanlı su işlemi uygulayan araç sayesinde tüm yüzeylerde kolayca tutunarak yüzeyi temizleyen çok amaçlı sulama, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıyor.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, araç envanterine yeni kattığı dezenfektanlı su işlemi uygulayan araç sayesinde şehrin cadde ve sokaklarını temizleyerek virüsle mücadele ediyor.
Ereğli Belediyesi araç envanterine yeni kattığı mikro zerreciklerle dönüştürülmüş dezenfektanlı su işlemi uygulayan araç sayesinde tüm yüzeylerde kolayca tutunarak yüzeyi temizleyen çok amaçlı sulama, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıyor. Virüsle mücadele kapsamında ilk günden beri büyük bir özveri ile çalışan belediye ekipleri bu kapsamda önemli bir başarıya imza atıyorlar. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatları doğrultusunda her şey vatandaşın sağlığı için parolasıyla yürütülen çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Virüsle mücadele kapsamında şehrin her bir noktasında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşların yoğun kullandığı alanlara dezenfektan platformları yerleştirildi. Ayrıca kurallara uyulması yönünde denetimlerine devam eden Ereğli Belediyesi mümkün oldukça evde kalınması için uyarılarda bulunuyor.

“Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz”
Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günlerin üstesinden geleceklerini vurgulayan Başkan Oprukçu, “Zor dönemlerden geçiyoruz ancak biz biliyor ve inanıyoruz ki her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Bu inanç ve azimle Türk Milletinin kararlılığını ortaya koyarak salgın hastalıkla savaşımızı şanlı tarihimizde alışık olduğumuz şekilde noktalayacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devletimizin tüm kademeleri büyük bir özveri gösteriyorlar biz de Ereğli Belediyesi olarak ilk günden bu yana işi sıkı tutarak şehrimizde virüsün yayılmaması adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı açısından titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızın huzur şehri Ereğli’yi inşa etme hedefimizde temel taşı olduğunun bilincindeyiz. Her defasında ifade ediyorum lütfen olabildiğince evde kalalım, kalamıyorsak maskesiz dışarı çıkmayalım ve uzmanlarımızın belirlediği kurallara eksiksiz uyalım” dedi.

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