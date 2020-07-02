Ereğli Belediyesi Meclisi Temmuz ayı meclis toplantını yaptı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Meclisi Temmuz Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.

Ereğli Belediye Meclisi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen meclis toplantılarına normalleşme süreci ile birlikte devam edilmiş oldu. Alınan yoklamanın ardından toplantıyı açan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, öncelikle Ereğli’deki kiraz üreticilerinin sorunlarını dile getirdi. Kooperatiflere, odalara, birliklere ve sivil toplum örgütlerine seslenen Başkan Oprukçu, Ereğli Belediyesi olarak atılacak her adımda çiftçisinin, işçisinin, hemşehrilerinin yanında olduklarını ifade ederek, işbirliği yapma çağrısında bulundu.

“Ereğli’nin projesinin Ankara’ya gitmesini bir el engelledi"

Üretim noktasında hazırladıkları projeye değinen Başkan Oprukçu, “100 kişinin istihdam edileceği, yine 100 kişinin eğitim alacağı ve çiftçilerimizin ürettikleri mahsulün bir fazla değer kazanacağı 3,5 milyon liralık meyve ve sebze kurutma tesisi projemizin araştırmalarım neticesinde Ankara’ya ulaşmadığı ve dün son gün olduğu bilgisini aldım. Ereğli’nin projesinin Ankara’ya gitmesini bir el engelledi. Hani Ereğli’nin projesi seçilen 3 projeden biriydi fakat son gün öğreniyorum ki Ereğli’nin projesi Ankara’da yok. Bize bir kar yağarsa Ereğli’ye her gün kar yağar. Kiraz üreticisinin başına gelen kar yağmasından farklı değil. Ereğli’ye Temmuz ayında kar yağmasının önüne geçmemiz lazım. Ereğli Belediye Meclisi, Ereğlililik şuuru çerçevesinde, birlikte hareket etme kabiliyeti ve iradesini ortaya koyabilmelidir. Bunu oluşacak komisyonlarda görmek istiyorum. Gün birlik günüdür, gün Ereğli’nin mukadderatının engellenmesinin önüne geçme günüdür” dedi.