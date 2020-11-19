YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Ereğli Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Ereğli Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor

KONYA HABERLERİ  | 19.11.2020 16:59 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.Ereğli Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tespitleri ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Ereğli Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Ereğli Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tespitleri ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında belirlenen sokak ve caddelerde sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Ereğlimiz adına imkanlarımız çerçevesinde önemli bir asfalt sezonu geçiriyoruz. Lüzum haiz olan ve yıllardır sıcak asfalt yapılmayan yerlerimizi tek tek sıcak asfaltla buluşturmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de imkanlarımızı seferber etmeye devam ederek eksik kalan yerleri de tamamlayacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana belirttiğim gibi asfaltsız yol bırakmamaya kararlıyız. Bu anlamda özveri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Ereğli Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:40
İkindi
15:20
Akşam
17:43
Yatsı
19:02

Konya Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Karalar Eczanesi
Karatay
Kaşınhan Eczanesi
Karatay
Filiz Eczanesi
Selcuklu
Narçiçeği Eczanesi
Selcuklu
Nihal Eczanesi
Selcuklu
Özgül Eczanesi
Selcuklu
Seçkin Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.