YURTHABER
  4. Ereğli Belediyesi yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor

Ereğli Belediyesi yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor

KONYA HABERLERİ  | 21.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin kırsal mahallelerinde ve merkezde yol bakım, onarım çalışmalarını sürdürüyor.Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin kırsal mahallelerinde ve merkezde yol bakım, onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler; Belkaya, Çayhan, Zengen gibi merkeze uzak mahallelerin yanı sıra merkez ve civarı mahallelerde vatandaşların mağdur olduğu yollara çözüm üretmek ve mağduriyetlerini gidermek adına yoğun çaba harcıyor.

“Hizmetlerimize devam ediyoruz”
Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatları doğrultusunda yürüttüğü yol bakım, onarım çalışmalarıyla vatandaşlara hizmet ediyor. İmkanların kısıtlı olduğunu ancak hizmette bahane uydurmadan çözüm üretmeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Oprukçu, “Hemşehrilerimizin istek, talep ve önerilerini önemsiyor bu doğrultuda hizmetlerimize devam ediyoruz. İmkanlarımız kısıtlı bunu her fırsatta söylüyorum. Ancak hiçbir zaman bahanelerin ardına sığınmadık, sığınmayacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Bizler bu şehre layıkıyla hizmet etmek için bu şerefli göreve talip olduk. Şükürler olsun Hak nasip etti, halkımız teveccüh gösterdi. Bizler de bu şerefe halel getirmemeye ve adam gibi hizmet etmeye kararlıyız. Huzur şehri Ereğli’yi hemşehrilerimizin de desteği ile inşa edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Meram’da çocuklar tatili ‘Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde’ değerlendirecekMeram’da çocuklar tatili ‘Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde’ değerlendirecek
Karataylı emekliler “Konaklarda” sosyalleşiyorKarataylı emekliler “Konaklarda” sosyalleşiyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:31
Sabah
07:55
Öğle
13:06
İkindi
15:44
Akşam
18:07
Yatsı
19:26

Konya Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Genç Eczanesi
Karatay
Sağlam Eczanesi
Karatay
Ayşegül Ayçiçek Eczanesi
Selcuklu
Botanik Eczanesi
Selcuklu
Esra Yavuz Eczanesi
Selcuklu
Fırat Eczanesi
Selcuklu
Melike Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Altay’dan su fiyatlarıyla ilgili erteleme müjdesi

Başkan Altay’dan su fiyatlarıyla ilgili erteleme müjdesi

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Koruma Altındaki Türlerden Dağ Keçisi Avına 16 Bin Lira Ceza

Koruma Altındaki Türlerden Dağ Keçisi Avına 16 Bin Lira Ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.