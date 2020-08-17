Ereğli Belediyesinden motosiklet sevenleri sevindiren uygulama

Zonguldak Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla motosiklet sürücülerinin yaşadığı park sorunu çözüldü. Kdz. Ereğli Belediyesi şehir merkezinde 5 noktada ücretsiz motosiklet park alanı düzenledi.

Motosiklet kullanmak kimine göre özgürlük, kimine göre tutku, kimine göre ise trafik yoğunluğundan kurtulmanın en güzel yolu...

Ereğli’de çoğalan araç sayısıyla birlikte artan motosiklet kullanımı, park sorununu da beraberinde getirdi. Kentte trafiğe kayıtlı çok sayıda motosiklet sürücüsünün yaşadığı park sıkıntısına Kdz. Ereğli Belediyesi çözüm buldu. Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla Kdz. Ereğli Belediyesi, 4’ü merkezde, 1’i sahil bandı girişinde olmak üzere toplam 5 noktada ücretsiz otopark alanı oluşturdu.

Belediye Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile koordineli olarak, Pazar yeri girişi Rüya Kuruyemiş yanı, Dere üstü Vestel yanı, Devrim Bulvarı üzeri Albaraka ile Vera karşısı ve sahil bandı Bozhane girişinde sadece motosikletlerin park edebileceği alanları dubalarla çevirdi.

Motosiklet sürücüleri kendileri için ayrılan alanlarda hafta sonundan itibaren motosikletlerini park etmeye başladılar.

