Ereğli Belediyesinden sinekle mücadele

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi sıcakların başladığı ilk günden bu yana başlattığı sinek ve haşerelerle mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Ereğli Belediyesi haşereyle mücadele kapsamında araç filosunu genişletip daha çok bölgeye ulaşarak sinek ve haşerelerin vatandaşları rahatsız etmemesini sağladı. İlaçlama çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda tüm imkanlarımızı seferber ederek hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizle sorunların çözümü noktasında özveri ile çalışmalarımız sürecek. Sıcakların başladığı ilk günden bu yana sinek ve haşerelerin hemşehrilerimizi rahatsız etmemesi, hastalıklara mahal vermemesi adına yoğun bir ilaçlama hizmeti veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yapılması gereken ne varsa yapmaya kararlıyız" dedi.

