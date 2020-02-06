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Ereğli Eğitim Fakültesi ile Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi arasında protokol imzalandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

Ereğli Eğitim Fakültesi ile Kdz.

Ereğli Eğitim Fakültesi ile Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi arasında protokol imzalandı

Ereğli Eğitim Fakültesi ile Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Arasında Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, üniversite-sanayi-kamu işbirliği çerçevesinde, şehrin ve bölgenin kalkınmasına odaklı işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu bağlamda, Ereğli Eğitim Fakültemiz ve Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) arasında, özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin daha kaliteli ve nitelikli eğitim-öğretim faaliyetlerini sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
Kdz. Ereğli Kaymakamlık makamında gerçekleşen imza töreninde, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Soner Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Serkan Çakır ve ilgili akademik personel hazır bulundu.
Özel eğitim alan öğretmenleri ile öğretim elemanları ve öğretim üyelerinin, üstün yetenekliler eğitimi alanında yapılacak akademik araştırmaları, üretilecek TÜBİTAK projeleri ve faydalı model çalışmalarını da içeren protokol, ayrıca okul ve fakültenin atölye laboratuvar ve eğitim tesislerinde verilecek olan uygulamalı eğitimler ve sertifika programları ile kurumlar arası destek ve bu işlemlere yönelik usul ve esasları kapsamaktadır. Bu bağlamda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi ile Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde özel eğitim öğretmenliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği lisans programında eğitim-öğretim gören öğrencilerin de uygulama fırsatı bularak sektördeki nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik çalışmaların da yapılması amaçlanmaktadır.

Ereğli Eğitim Fakültesi ile Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi arasında protokol imzalandı

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