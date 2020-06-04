YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Ereğli hayvan pazarı dezenfekte çalışmalarının ardından kapılarını açtı

Ereğli hayvan pazarı dezenfekte çalışmalarının ardından kapılarını açtı

KONYA HABERLERİ  | 04.06.2020 15:18 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde korona virüs nedeniyle uzun zamandır hizmet veremeyen hayvan pazarı normalleşme süreci çerçevesinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları ve maske dağıtımının ardından yeniden hizmete açıldı.Salgının Türkiye’de etkisini gösterdiği ilk günden bu yana büyük bir özveri ile hizmetlerini gerçekleştiren Ereğli Belediyesi ekipleri kamu kurumları ile vatandaşların yoğun olarak hizmet aldığı yerlerde dezenfekte hizmetlerine devam ediyor.

Konya’nın Ereğli ilçesinde korona virüs nedeniyle uzun zamandır hizmet veremeyen hayvan pazarı normalleşme süreci çerçevesinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları ve maske dağıtımının ardından yeniden hizmete açıldı.
Salgının Türkiye’de etkisini gösterdiği ilk günden bu yana büyük bir özveri ile hizmetlerini gerçekleştiren Ereğli Belediyesi ekipleri kamu kurumları ile vatandaşların yoğun olarak hizmet aldığı yerlerde dezenfekte hizmetlerine devam ediyor. Hemşehrilerinin sağlığını koruma noktasında görev üstlenmekten kaçınmayan ve bu salgının ilçede yayılmasının önüne geçilmesi noktasında ekiplerini seferber eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, salgınla mücadelede hemşehrilerinin takdirini kazandı. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete başlayan hayvan pazarında yürütülen dezenfekte çalışmaları ve maske dağıtımı ile hayvan alımı yapacak ve ticaret yapan vatandaşlara steril bir ortam sağlandı.

“Tedbirlerde gevşeme olmamalı”
Normalleşme süreci ile tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Oprukçu: “Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecimizde yeni bir döneme girdik. Bu süreçte 1 Haziran itibariyle birçok sektör hizmet vermeye başladı. Ancak yeni dönemde de tedbirlerimizi almaya devam etmeliyiz. Özellikle sosyal mesafe ve maske kullanımına azami özeni göstermeliyiz. Bu salgının ülkemizde etkisi tamamen yitirmesi tek temennimiz. Allah’ın izniyle birlik ve beraberlik içerisinde o günleri de göreceğiz. O güne kadar Ereğli Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonra da seferber ederek hemşehrilerimizin yanında olacağız. Hayvan pazarının yeniden faaliyete geçmesi öncesinde dezenfekte çalışmalarımızı ve maske dağıtımı gerçekleştirdik. Hayvan pazarı ve faaliyete başlayan tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Konya Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:22
Öğle
12:53
İkindi
16:46
Akşam
20:15
Yatsı
21:53

Konya Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Ulukan Eczanesi
Karatay
Asya Eczanesi
Selcuklu
Aysel Eczanesi
Selcuklu
Halk Eczanesi
Selcuklu
Sezer Eczanesi
Selcuklu
Toprak Eczanesi
Selcuklu
Tuğçe Belviranlı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.