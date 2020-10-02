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Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Keleş teşvik toplantısına katıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.10.2020 21:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, TOBB Başkanı M.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında yapılan Sanayi Bakanlığı Oda Borsalar Teşvikler toplantısına katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında 360 oda ve borsa başkanının katılımıyla yapılan toplantı, çevrimiçi video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Oda ve borsa başkanları tarafından üyelerin güncel sorun, talep ve beklentileri, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ve Bakan Varank’a aktarıldı.
Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, toplantıda Kdz Ereğli’ye 2. OSB kurulması gerektiğini ve otomotiv sektörü emisyon regülasyon geçişi ötelenme talebini aktardı.

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