Ereğli’de aranan 27 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, uyuşturucu ticareti yapmak, kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık, hakaret, taksirle öldürme veya yaralamaya sebep olmak, bir kişiyi fuhşa teşvik etmek, dolandırıcılık, basit yaralama gibi suçlarından aranan 27 şahsı yakalanmak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerin düzenlediği operasyonlar neticesinde 27 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 27 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların üzerinden çıkan çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve pompalı tüfeğe polis ekipleri tarafından el konuldu.

