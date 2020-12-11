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Ereğli’de asfalt çalışmaları devam ediyor

KONYA HABERLERİ  | 11.12.2020 18:07 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde belediye ekipleri sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt çalışmaları kapsamında Hıdırlı Mahallesi’nde, Cuma Pazarı kurulan alanda ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde belediye ekipleri sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt çalışmaları kapsamında Hıdırlı Mahallesi’nde, Cuma Pazarı kurulan alanda ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Tüm engellere ve imkansızlıklara rağmen şehrimize hizmet noktasında var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda sıcak asfalt çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Covid-19 salgınının getirdiği ağır şartlara rağmen özveri ile çalışan personellerimizle hemşehrilerimizi rahat ettirmek için mesai gözetmeksizin çaba gösteriyoruz. Yola çıkarken yegane düsturumuz olan huzur şehri Ereğli’yi tahsis etmek adına kararlı bir şekilde azim ve şevkle hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

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