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Ereğli’de cadde ve sokaklar asfaltlanıyor

KONYA HABERLERİ  | 17.08.2020 17:48 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ekipleri şehrin genelinde asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatlarıyla birçok önemli noktada çalışmaları tamamlayan ekipler vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlenen bölgelerde yürüttükleri çalışmalarla takdir topluyorlar.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ekipleri şehrin genelinde asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatlarıyla birçok önemli noktada çalışmaları tamamlayan ekipler vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlenen bölgelerde yürüttükleri çalışmalarla takdir topluyorlar. Asfalt çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, hemşehrilerin talepleri doğrultusunda belirledikleri bölgelerde sorunları gidermek adına özveri ile çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Göreve başladığımız ilk günden bu yana şehrimizin sorunlarına çözüm üretme gayreti ve çabasını gösteriyoruz. Birçok sıkıntıya ve pandemi sürecine rağmen hizmetlerimizde aksama yaşamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizlerden desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onların bize olan güveni ve desteğiyle emin adımlarla ilerleyecek ve Ereğlimize hak ettiği hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Tek gayemiz sorunlarından arınmış modern yapıya kavuşan bir Ereğli” ifadelerini kullandı.

“Huzur şehri Ereğli’yi birlik ve beraberlik içerisinde inşa edeceğiz”
Çalışmaların devam edeceğine vurgu yapan Başkan Oprukçu, “Günden güne değişen, büyüyen ve güzelleşen ilçemizi estetik bir görünüme kavuşturmak adına asfalt çalışmalarımızı özenle yürütüyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz birçok noktada çalışmalarını tamamladılar. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ortadan kaldırdığımız her sorun bizleri mutlu ediyor, bahane üretmeden bu doğrultuda da tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Düzenli yollarımız ve kalıcı hizmetlerimizle Ereğlimizi daha ileriye götürmek en önemli amacımızdır. Hemşehrilerimiz şundan emin olsun gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir şehir bırakacak, her ne olursa olsun huzur şehri Ereğli’yi birlik ve beraberlik içerisinde inşa edeceğiz” dedi.

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