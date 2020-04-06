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Ereğli’de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

KONYA HABERLERİ  | 06.04.2020 17:36 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.Ereğli Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.
Ereğli Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokaklar dezenfekte edildi. Ereğli Belediyesi tüm birimleriyle vatandaşların sağlık ve huzuru açısından önem arz eden çalışmalarının yanı sıra vatandaşların toplu halde bulunmamaları, özellikle sokağa çıkma yasağı bulunanların çıkmamaları denetlendi.

“Güçlü ve birlik olarak başaracağız”
Ereğli Belediyesi olarak bu salgınla mücadelede hummalı bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Şehrimizin bütün noktalarında büyük oranda ilaçlama çalışmalarımızı tamamladık. Zor bir süreçten geçiyoruz, maalesef öldürücü bir virüsle karşı karşıyayız. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlıklarımızın ve uzmanlarımızın işaret ettiği kurallara eksiksiz uymalıyız. Kullanılan sıhhi malzemelerin sokaklara atılmaması çok önem arz ediyor, toplum sağlığının bu süreçte mutlaka korunması lazım. Biraz fazla dikkat edelim bu virüs milletimizden güçlü olmamalı. Gücümüzü, varlığımızı, birlik ve beraberliğimizi göstermemiz gereken bir süreç içerisindeyiz. Yalnız ülkemizde değil tüm dünyada etkisini gösteren bu virüsü güçlü ve birlik olarak yeneceğimize inancımız tamdır. Sevgili hemşerilerimden ve aziz vatandaşlarımızdan milletimizin geleceği için mümkün olduğunca evde kalmalarını, çıkma zorunluluğu olanların maske kullanmalarını ve sosyal mesafeye uymalarını özellikle rica ediyorum” dedi.

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