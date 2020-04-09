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Ereğli’de jandarmanın Korona virüs denetimleri sürüyor

KONYA HABERLERİ  | 09.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde Korona virüsle mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Ereğli’de jandarmanın Korona virüs denetimleri sürüyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde Korona virüsle mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Konya Adana karayolu ve Karaman Ereğli karayolu üzerindeki kontrol noktalarında jandarma ekipleri, uygulama yaparak araçları durdurup sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor. İlçeye giriş ve çıkışlarda izin belgesi bulunmayan sürücüler geri gönderirken, vatandaşlar ve sürücüler Korona virüsle mücadele konusunda bilgilendiriliyor.

Ereğli’de jandarmanın Korona virüs denetimleri sürüyor

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Karatay
Burak Eczanesi
Selcuklu
Esra Ünal Eczanesi
Selcuklu
Nane Limon Eczanesi
Selcuklu
Özalkent Eczanesi
Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
Sezer Eczanesi
Selcuklu
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