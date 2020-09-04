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Ereğli’de korona virüs denetimleri sürüyor

KONYA HABERLERİ  | 04.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, korona virüs salgınına karşı uyulması gereken kurallar ile ilgili denetimler sürüyor.Zabıta ekiplerinin denetimlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana hemşerilerimizi bilinçlendirmek ve kurallara uyulması adına Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz samimi gayret ve çaba sarf ediyorlar.

Ereğli’de korona virüs denetimleri sürüyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde, korona virüs salgınına karşı uyulması gereken kurallar ile ilgili denetimler sürüyor.
Zabıta ekiplerinin denetimlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana hemşerilerimizi bilinçlendirmek ve kurallara uyulması adına Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz samimi gayret ve çaba sarf ediyorlar. Son zamanlarda artan vaka sayıları üzüntümüzü artırsa da birlik ve beraberlik içerisinde azami dikkat ile üstesinden gelebileceğimiz gerçeği bizleri umutlandırıyor. Tedbirlere eksiksiz uyarak bu zor günleri atlatıp sağlıklı günlere döneceğimizden yana şüphem yok. Esnaflarımızdan, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışanlarından ve tüm hemşerilerimizden ricam olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak duralım, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat edelim” dedi.

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