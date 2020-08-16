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Ereğli’de kumar ve aranan şahıslar operasyonu

KONYA HABERLERİ  | 16.08.2020 16:41 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, kumar oynandığı iddiasıyla bir kahvehanede 5 şahıs yakalanırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs ise evlerinde gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Ereğli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Boyacıali Mahallesinde bir kahvehanede yaptığı kontrollerde, işyeri içerisinde bir masa etrafında 5 şahsın 106 adet iskambil kağıdı ve 475 TL para ile Yanık diye tabir edilen kumar oyununu oynadıklarını belirledi.

Ereğli’de kumar ve aranan şahıslar operasyonu

Konya’nın Ereğli ilçesinde, kumar oynandığı iddiasıyla bir kahvehanede 5 şahıs yakalanırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs ise evlerinde gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Boyacıali Mahallesinde bir kahvehanede yaptığı kontrollerde, işyeri içerisinde bir masa etrafında 5 şahsın 106 adet iskambil kağıdı ve 475 TL para ile Yanık diye tabir edilen kumar oyununu oynadıklarını belirledi. Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 5 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. maddesi gereğince kişi başı bin 225 lira olmak üzere toplam 6 bin 125 lira idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi ve kontrol esnasında işyerinde sorumlu bulunan şahıs olmak üzere 2 şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Masa üzerinde bulanan toplam 475 lira mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı. Şahıslar hakkında ayrıca idari para cezaları da uygulandı.
Doğualagözlü Mahallesinde bulunan bir kıraathanede yapılan kontrollerde ise, işyerinin ruhsatının bulunmadığı, işyeri içerisinde iki ayrı masada toplam 8 şahsın iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri tespit edildi. 1’i işyeri sahibi ve oyun oynayan 8 şahıs olmak üzere toplam 9 şahsa idari para cezaları uygulandı.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, ‘yaralama’ suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs ile ‘yağma’ suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs olmak üzere toplam 2 kişi evlerinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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