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Ereğli’de motosiklet kazası: 1 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.09.2020 23:23 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Ereğli-Alaplı karayolu üzerinde bulunan İzmirlioğlu Huzurevi mevkiinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ereğli-Alaplı karayolu üzerinde bulunan İzmirlioğlu Huzurevi mevkiinde meydana geldi. 67 ABL 730 plakalı motosikletin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Cem T. (36) yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü Cem T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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