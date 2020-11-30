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Ereğli’de müstakil ev bir ayda üç defa yandı

KONYA HABERLERİ  | 30.11.2020 14:44 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın korkuttu.

Konya’nın Ereğli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının bir ay içerisinde aynı evde 3. defa çıktığı belirtildi.
Olay, sabah saatlerinde Orhangazi Mahallesinde meydana geldi. Çıkmaz sokakta bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yanan evden yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Ev sahibinin iddiasına göre son bir ayda üç defa yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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