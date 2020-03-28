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Ereğli’de otomobil attı: 3 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 28.03.2020 16:03 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Adana Aksaray karayolu üzeri Ereğli İlçesine bağlı Zengen Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ereğli’de otomobil attı: 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Adana Aksaray karayolu üzeri Ereğli İlçesine bağlı Zengen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aksaray istikametine giden Ramazan Ünlü idaresindeki 31 KGS 71 plakalı otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan annesi Nazlı Ünlü ve Kız kardeşi Zeynep Ünlü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kazada yaralanan aynı aileden 3 kişi olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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