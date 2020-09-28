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Ereğli’de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.09.2020 20:48 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DN 8667 plakalı otomobil sürücüsü E.Ö, eşi ve kızıyla birlikte seyir halindeyken M.F.’nin (21) kullandığı motosiklete çarptı. Kazada M.F. yaralanırken, durumu gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri. yaralıyı ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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