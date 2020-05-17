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Ereğli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye para cezası

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

Ereğli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye para cezası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 2 kişiye 784 lira para cezası verildi.

Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik denetimler sürüyor.

Denetimler sonucunda kısıtlama kararına uymadıkları gerekçesiyle 2 kişiye toplam 784 lira para cezası verildi.

Ekipler, istisna kapsamındakilerin dışında sokaklarda kimsenin bulunmasına izin vermiyor.

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