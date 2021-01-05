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Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 05.01.2021 16:28 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken bir kişi tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcıları, bağımlılar, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon düzenledi.

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken bir kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcıları, bağımlılar, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 240 adet sentetik hap maddesi, 21 adet ecstasy, 4.86 gr esrar maddesi, 7.27 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Ereğli Cezaevine gönderildi.

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