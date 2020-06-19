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Ereğli’de zabıta denetimleri sürüyor

KONYA HABERLERİ  | 19.06.2020 16:16 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere denetimlerini sürdürüyor.

Ereğli’de zabıta denetimleri sürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere denetimlerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra vatandaşların iyi niyetlerini suistimal eden dilencilere de göz açtırmıyor.
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzmanlar tarafından belirlenen kurallara uyulması yönünde denetimlerine devam eden ekipler, özellikle maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulunuyor. Kurallara uymayan işletmelere ceza-i müeyyideler uygulanıyor. Ayrıca vatandaşların iyi niyetini suistimal eden dilencilere göz açtırmayarak vatandaşları rahatsız etmelerine de izin vermiyorlar.
“Vicdanlı olmak insana en çok yakışan davranış biçimidir” diyen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Biz vicdani ve ahlaki değerleri yüksek olan bir milletiz. Nerede bir aç, açık görsek tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Biz ‘komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. O yüzdendir ki, açta açıkta kimseyi bırakmamaya gayret gösteririz. Ancak bu vicdani ve ahlaki değerlerimizi suistimal edenlere karşı da tahammülümüz yoktur. Hiçbir hemşehrimizin iyi niyetlerinin suistimal edilmesine izin vermeyiz. Bu kapsamda belediyemizin Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürüttüğümüz çalışmalarda böyle insanları tespit ediyor ve gereken yaptırımları uyguluyoruz. Bunun yanında salgın kapsamında belirlenen tedbir kurallarına işletmecilerimizin uymasını rica ediyoruz. Aksi takdirde ceza-i müeyyideleri uygulamak zorunda kalıyoruz, hemşerilerimizin sağlığını tehdit eden hususlarda müsamaha göstermeyiz. Lütfen kurallara uymaya özen gösterelim, işletmecilerimizden ve hemşerilerimizden tek ricam; maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim. Birlik ve beraberlik içerisinde salgınla mücadeleyi Allah’ın izniyle kazanacağız” dedi.

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