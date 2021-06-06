Eren-11 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Eren-11 operasyonları kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis'in Hizan ilçesi Akbıyık köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince, J-SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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