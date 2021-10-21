Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu'nun naaşı Erzurum'a getirildi

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi.

Eren-7 Operasyonu'nda çatışmada ağır yaralanan ve askeri helikopterle kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düşen Tortumlu için Erzurum Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri helikopterden tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek ve il protokolü katıldı.

Törende şehidin anne, baba ve kardeşlerinin yanı sıra eşi Eda'yı askeri erkan teskin ederken, bir yaşındaki kızı İkra Deren Tortumlu'nun da askeri kadın personelin kucağında olduğu görüldü.

Bir çocuk babası Tortumlu'nun naaşı, Narmanlı Camisi'nde yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Yakutiye ilçesi Karagöbek Mahallesi'nde toprağa verilecek.

