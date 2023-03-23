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  4. Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

23.03.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda, 1 AT-4 füze ile 63 roketatar mühimmatının da yer aldığı çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu sığınak imha edildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda devam "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Operasyonu" kapsamında Kavaklı köyü kırsalında tespit edilen sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda jandarma komando timlerinin katılımıyla başlatılan "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz Operasyonu" sürüyor.

Operasyon kapsamında, Kavaklı köyü kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde ana silah deposu olarak kullanılmış sığınak tespit edildi.

PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat, teçhizat ve malzemenin bulunduğu depoda, 1 AT-4 füze, 1 M-16 piyade tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mouser piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 63 RPG-7 roketatar mühimmatı, 400 bixi makineli tüfek mühimmatı, 85 5,56 milimetre çapında mühimmat, 4 savunma tipi el bombası, 7 dinamit, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 11 kilogram EYP düzeneğinde kullanılan patlayıcı madde, 15 metre EYP düzeneğinde kullanılan infilaklı fitil, 6 EYP düzeneğinde kullanılan elektrikli fünye, 12 pil bloğu, 55 metre kablo ve 1 gece görüş dürbünü ele geçirildi.

Söz konusu malzemeler ve tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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